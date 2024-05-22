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Барбара (Barbara salt) (319252) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Барбара (Barbara salt)
Ціна в місті Київ
від 320,00 грн
Без рецепта
1 шт від 320,00 грн
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Сіль
Вага
140 г
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ