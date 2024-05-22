Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТБарбара (Barbara salt) Барбара (Barbara salt) (319252) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 320,00 грн Без рецепта 1 шт від 320,00 грн В наявності в 1 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фірма Т.С.Б. Форма випуску Сіль Вага 140 г Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ