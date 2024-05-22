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Грудний збір №2 (Species pectoralis №2) (319239) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Грудний збір №2 (Species pectoralis №2)
Ціна в місті Київ
від 49,00 грн
Без рецепта
20 шт від 49,00 грн 1 шт від 25,00 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання