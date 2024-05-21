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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тілаДієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі90-60-90

90-60-90 (319231) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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90-60-90
Ціна в місті Київ
від 79,54 грн
Без рецепта
80 шт, 0,25 г від 79,54 грн 40 шт, 0,25 г Немає в наявності
В наявності в 1 аптеці
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,25 г
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

90-60-90 інструкція із застосування

Склад

  • Екстракт ананасу — 0,05г
  • Екстракт зеленого чаю — 0,05г
  • Екстракт Гарцинії — 0,1г
  • Хрому піколінат — 0,000030г

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію

Будь-які відхилення від нормальної маси тіла пов'язані з порушенням обміну речовин і безпосередньо пов’язані з незбалансованим харчуванням

Екстракт Ананасу

Натуральний фермент — бромелайн, одержаний із серцевини ананасу. Він є настільки ефективним, що Ви можете схуднути, навіть якщо не прагнете досягти цього та багато їсте протягом дня.

Екстракт Зеленого чаю в багатьох країнах відносять до найефективніших засобів для зниження ваги. Цей ефект досягається за рахунок зв’язування певних жирових фракцій, прискорення виведення жиру з організму, легкого сечогінного ефекту та регуляції загального обміну речовин. Катехіни зеленого чаю регулюють діяльність серця та судин, знижують рівень холестерину в крові, виводять шлаки з організму, підвищують працездатність і настрій, зменшують апетит.

Екстракт Гарцинії містить гідроксилимонну кислоту, що рідко зустрічається в інших рослинах і є унікальною за своїми властивостями. Гідроксилимонна кислота допомагає вчасно зупинитися під час їжі, набравши достатню кількість калорій.

Препарат 90–60–90 містить хром у найбільш доступній для засвоєння формі — піколінаті хрому, що підвищує активність інсуліну, зміцнює м'язи, а також сприяє нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів. Хром відіграє значиму роль у профілактиці ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу, перешкоджає утворенню надлишкового холестерину.

Термін придатності

24 місяці.

90-60-90
90-60-90 таблетки 0,25 г, №80
від 79,54 грн
В наявності в 1 аптеці
Ціни в аптеках
90-60-90
90-60-90 таблетки 0,25 г, №80
від 79,54 грн
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