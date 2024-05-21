Екстракт ананасу — 0,05г

Екстракт зеленого чаю — 0,05г

Екстракт Гарцинії — 0,1г

Хрому піколінат — 0,000030г

Наповнювачі: крохмаль картопляний, МКЦ, лактоза (фруктоза, сорбіт), стеарат кальцію

Будь-які відхилення від нормальної маси тіла пов'язані з порушенням обміну речовин і безпосередньо пов’язані з незбалансованим харчуванням

Екстракт Ананасу

Натуральний фермент — бромелайн, одержаний із серцевини ананасу. Він є настільки ефективним, що Ви можете схуднути, навіть якщо не прагнете досягти цього та багато їсте протягом дня.

Екстракт Зеленого чаю в багатьох країнах відносять до найефективніших засобів для зниження ваги. Цей ефект досягається за рахунок зв’язування певних жирових фракцій, прискорення виведення жиру з організму, легкого сечогінного ефекту та регуляції загального обміну речовин. Катехіни зеленого чаю регулюють діяльність серця та судин, знижують рівень холестерину в крові, виводять шлаки з організму, підвищують працездатність і настрій, зменшують апетит.

Екстракт Гарцинії містить гідроксилимонну кислоту, що рідко зустрічається в інших рослинах і є унікальною за своїми властивостями. Гідроксилимонна кислота допомагає вчасно зупинитися під час їжі, набравши достатню кількість калорій.

Препарат 90–60–90 містить хром у найбільш доступній для засвоєння формі — піколінаті хрому, що підвищує активність інсуліну, зміцнює м'язи, а також сприяє нормалізації обміну білків, жирів і вуглеводів. Хром відіграє значиму роль у профілактиці ожиріння, цукрового діабету, атеросклерозу, перешкоджає утворенню надлишкового холестерину.