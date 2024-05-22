Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечникуБактосила Бактосила (319209) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 40 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Стевіясан Форма випуску Порошок Кількість штук в упаковці 40 шт. Дієтичні добавки 8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику