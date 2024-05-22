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Гематоген (Haematogenum) (319129) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гематоген (Haematogenum)
Ціна в місті Київ
від 18,42 грн
Без рецепта
1 шт від 18,42 грн 1 шт від 19,96 грн 1 шт від 20,11 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 982 аптеках
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Виробник
Вага
50 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії