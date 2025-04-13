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Контейнер для крові Вего (Vego Blood Container)
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від
196,00
грн
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Характеристики
Виробник
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
450 мл
Медичні вироби
контейнери
Реєстрація
14297/2014 від 16.10.2014
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
196,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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