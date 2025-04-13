контейнери

Контейнер для крові Вего (Vego Blood Container)

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КРОВІ WEGO З РОЗЧИНОМ АНТИКОАГУЛЯНТУ ЦФДA-1 ПОДВІЙНИЙ 450 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 196,00 грн
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Характеристики
Виробник
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd.
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
450 мл
Медичні вироби
Реєстрація
14297/2014 від 16.10.2014