Київ
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Ціни
комплектуючі до тонометрів
Клапан для тонометра механічного (Mechanical tonometer valve)
Ціни в містах поряд
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від
27,10
грн
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Характеристики
Виробник
Wenzhou Bokang Instruments
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
комплектуючі до тонометрів
Реєстрація
12138/2012 від 14.12.2012
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
27,10
грн
В 37 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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