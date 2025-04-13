комплектуючі до тонометрів

Клапан для тонометра механічного (Mechanical tonometer valve)

КЛАПАН ДЛЯ ВИПУСКУ ПОВІТРЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АРТЕРИАЛЬНОГО ТИСКУ МЕХАНІЧНОГО №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 27,10 грн
В 37 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Wenzhou Bokang Instruments
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12138/2012 від 14.12.2012