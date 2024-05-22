Голка для інсулінових ручок Інсупен (Needle for insulin syringes Insupen) (319078) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 334,46 грн
Без рецепта
100 шт від 334,46 грн 100 шт від 346,50 грн 100 шт від 334,16 грн 100 шт від 378,98 грн 100 шт від 342,77 грн 1 шт від 4,03 грн 1 шт від 4,50 грн 1 шт від 5,50 грн 1 шт від 3,52 грн 1 шт від 2,91 грн 1 шт від 3,57 грн 1 шт від 8,99 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 100 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
Pikdare S.r.l.
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Медичні вироби