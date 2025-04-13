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прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Глюкометр Глюнео
2 препарати
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ (ГЛЮКОМЕТР) GluneoTM3
№1
Infopia
Немає в наявності
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СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™
№1
ОСАНГ Хелскер
Немає в наявності
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Виробник
Infopia
OSANG Healthcare
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Infopia
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Реєстрація
12485/2013 від 15.03.2013
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