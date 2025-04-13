прилади для вимірювання рівня глюкози крові

Глюкометр Глюнео

2 препарати
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ (ГЛЮКОМЕТР) GluneoTM3
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ (ГЛЮКОМЕТР) GluneoTM3
№1
Infopia
Немає в наявності
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™
СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ GLUNEO™
№1
ОСАНГ Хелскер
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Infopia
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12485/2013 від 15.03.2013