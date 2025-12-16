пластирі на тканинній основі

Лейкопластырь Веромед

3 препарати
Сортування: По популярності
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
72 х 19 мм на нетканній основі №10
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Немає в наявності
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
72 х 19 мм прозорий №10
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Немає в наявності
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
ПЛАСТИР ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ VEROMED
72 х 19 мм на тканинній основі №10
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd.
Медичні вироби
Форма випуску
72 х 19 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.