голки для спінальної анестезії

Игла спинальная тип Квинке Алексфарм

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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
22g (0,7 х 90 мм) №1
Global Medikit
від 36,60 грн
в 4 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
20g (0,9 х 90 мм) №1
Global Medikit
від 52,30 грн
в 2 аптеках інших міст
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
23g (0,66 х 90 мм) №1
Global Medikit
Немає в наявності
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
25g (0,55 х 90 мм) №1
Global Medikit
Немає в наявності
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
18g (1,26 х 90 мм) №1
Global Medikit
Немає в наявності
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від 36,60 грн
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Характеристики
Виробник
Global Medikit
Форма випуску
22g (0,7 х 90 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби