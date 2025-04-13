Игла спинальная тип Квинке Алексфарм
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ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
23g (0,66 х 90 мм) №1Global Medikit
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
25g (0,55 х 90 мм) №1Global Medikit
ГОЛКА ДЛЯ СПІНАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ З ЗАТОЧКОЮ ТИПУ КВІНКЕ "ALEXPHARM"
18g (1,26 х 90 мм) №1Global Medikit
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Характеристики
Виробник
Global Medikit
Форма випуску
22g (0,7 х 90 мм)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби