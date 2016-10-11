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Гель для УЗД Еко гель (USI gel Eco gel) (318382) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Гель для УЗД Еко гель (USI gel Eco gel)
Ціна в місті Київ
від 5,37 грн
Без рецепта
1 шт від 5,37 грн 1 шт від 87,90 грн 1 шт від 119,00 грн 1 шт від 43,00 грн 1 шт від 384,50 грн 1 шт від 271,94 грн 140 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 220 аптеках
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Форма випуску
Ebv40
Вага
40 г
Медичні вироби
гелі/креми для ультразвукових досліджень