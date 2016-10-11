Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняГелі/кремигелі/креми для ультразвукових дослідженьГель для УЗД Еко гель (USI gel Eco gel) Гель для УЗД Еко гель (USI gel Eco gel) (318382) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 5,37 грн Без рецепта 1 шт від 5,37 грн 1 шт від 87,90 грн 1 шт від 119,00 грн 1 шт від 43,00 грн 1 шт від 384,50 грн 1 шт від 271,94 грн 140 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 220 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Ebv40 Вага 40 г Медичні вироби гелі/креми для ультразвукових досліджень