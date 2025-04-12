Набір гінекологічний Парамед
7 препаратів
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НАБІР ГІНЕКОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ тм "PARAMED" СТЕРИЛЬНИЙ
№5 №1Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products
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№3 №1Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products
Форма випуску
№5
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14357/2014 від 07.11.2014