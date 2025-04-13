катетери аспіраційні

Катетер аспіраційний Волес стерильний (Aspiration catheter Voles sterile)

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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 10 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 6,97 грн
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 6 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 10,20 грн
в 1 аптеці
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ З ВАКУУМНИМ КОНТРОЛЕМ "ВОЛЕС" СТЕРИЛЬНИЙ
Розмір 12 №1
Great Mountain Medical Instruments
від 6,31 грн
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Ціни в Київ
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Характеристики
Виробник
Great Mountain Medical Instruments
Форма випуску
Розмір 10
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби