Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні гінекологічніДзеркала гінекологічніДзеркало вагінальне Славна Дзеркало вагінальне Славна (318077) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 12,73 грн Без рецепта 1 шт від 12,73 грн 1 шт від 6,31 грн В наявності в 174 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Технокомплекс Форма випуску S Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дзеркала гінекологічні