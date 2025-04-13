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вкладиші лактаційні
Вкладиші лактаційні (Inserts lactation)
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від
150,00
грн
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Характеристики
Виробник
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
Форма випуску
130 мм х 130 мм
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Медичні вироби
вкладиші лактаційні
Реєстрація
13898/2014 від 29.12.2014
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
150,00
грн
В 306 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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