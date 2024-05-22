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Гель для УЗД Аква ультра базік (USI gel Aqua ultra basic) (317733) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Гель для УЗД Аква ультра базік (USI gel Aqua ultra basic)
Ціна в місті Київ
від 70,00 грн
Без рецепта
1 шт від 70,00 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Вага
1000 г
Медичні вироби
гелі/креми для ультразвукових досліджень