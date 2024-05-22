Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняГелі/кремигелі/креми для ультразвукових дослідженьГель для УЗД Аква ультра базік (USI gel Aqua ultra basic) Гель для УЗД Аква ультра базік (USI gel Aqua ultra basic) (317733) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 70,00 грн Без рецепта 1 шт від 70,00 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ultragel 2000 Hungary Ltd Вага 1000 г Медичні вироби гелі/креми для ультразвукових досліджень