Манжета для тонометра автоматичного
3 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
МАНЖЕТА ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВОГО АВТОМАТИЧНОГО З ПНЕВМОКАМЕРОЮ
Стандартна №1Wenzhou Bokang Instruments
МАНЖЕТА ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВОГО АВТОМАТИЧНОГО З ПНЕВМОКАМЕРОЮ
Велика №1Wenzhou Bokang Instruments
МАНЖЕТА ДЛЯ ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЦИФРОВОГО АВТОМАТИЧНОГО З ПНЕВМОКАМЕРОЮ
Дитяча №1Wenzhou Bokang Instruments
Характеристики
Виробник
Wenzhou Bokang Instruments
Медичні вироби
Форма випуску
Стандартна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
12138/2012 від 14.12.2012