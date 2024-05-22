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Глюкометр Сенсолайт нова плюс (317566) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Глюкометр Сенсолайт нова плюс
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прилади для вимірювання рівня глюкози крові