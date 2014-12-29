Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти трубчатіБинт еластичний фіксуючий (Bandage elastic fixing) Бинт еластичний фіксуючий (Bandage elastic fixing) (317197) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 13,95 грн Без рецепта 1 шт від 13,95 грн 1 шт від 21,00 грн 1 шт від 12,50 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску 10 см х 3 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бинти трубчаті бинти фіксуючі