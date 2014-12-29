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Бинт еластичний фіксуючий (Bandage elastic fixing) (317197) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт еластичний фіксуючий (Bandage elastic fixing)
Ціна в місті Київ
від 13,95 грн
Без рецепта
1 шт від 13,95 грн 1 шт від 21,00 грн 1 шт від 12,50 грн
В наявності в 8 аптеках
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Форма випуску
10 см х 3 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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