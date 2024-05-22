Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичнібинти сітчатіБинт сітчастий (Bint net) Бинт сітчастий (Bint net) (317194) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 74,67 грн Без рецепта 1 шт від 74,67 грн 1 шт від 87,28 грн 1 шт від 152,39 грн 1 шт від 77,90 грн 1 шт від 65,65 грн 1 шт від 55,78 грн Більше +3 В наявності в 56 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SIA Forans Форма випуску № 2, 2см х 50 см Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби бинти сітчаті