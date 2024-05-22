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Бинт сітчастий (Bint net) (317194) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт сітчастий (Bint net)
Ціна в місті Київ
від 74,67 грн
Без рецепта
1 шт від 74,67 грн 1 шт від 87,28 грн 1 шт від 152,39 грн 1 шт від 77,90 грн 1 шт від 65,65 грн 1 шт від 55,78 грн
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В наявності в 56 аптеках
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Виробник
Форма випуску
№ 2, 2см х 50 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
бинти сітчаті