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прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Глюкометр Гама даймонд (Glucometer Gamma diamond)
Ціни в містах поряд
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від
606,10
грн
В 8 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Долфі-Україна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
606,10
грн
В 8 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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