прилади для вимірювання рівня глюкози крові

Глюкометр Гама даймонд (Glucometer Gamma diamond)

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA Diamond №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 606,10 грн
В 8 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Долфі-Україна
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби