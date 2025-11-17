Київ
інші медичні пластири
Лейкопластир Алпе економ м'який класик
Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Медичні вироби
інші медичні пластири
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
300 шт.
