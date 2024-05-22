Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для шприц-ручокГолки Айм-файн для шприц-ручок Голки Айм-файн для шприц-ручок (317066) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 285,25 грн Без рецепта 100 шт від 285,25 грн 100 шт від 322,70 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 12 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник IME-DC Форма випуску 31g х 4 мм Кількість штук в упаковці 100 шт. Медичні вироби голки для шприц-ручок