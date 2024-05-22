Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБинт еластичний малої розтяжності Бинт еластичний малої розтяжності (316976) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 25,00 грн Без рецепта 1 шт від 25,00 грн 1 шт від 30,50 грн 1 шт від 58,90 грн 1 шт від 15,50 грн 1 шт від 46,80 грн 1 шт від 32,70 грн Більше +3 В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Укрвата Форма випуску 8 см х 1,5 м Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші еластичні бинти