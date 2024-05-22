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Бинт еластичний малої розтяжності (316976) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Бинт еластичний малої розтяжності
Ціна в місті Київ
від 25,00 грн
Без рецепта
1 шт від 25,00 грн 1 шт від 30,50 грн 1 шт від 58,90 грн 1 шт від 15,50 грн 1 шт від 46,80 грн 1 шт від 32,70 грн
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В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Форма випуску
8 см х 1,5 м
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
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