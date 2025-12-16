інші медичні пластири

Лейкопластир Ургофікс (Plaster Urgofix)

ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGOFIX 5 м х 1,25 см №1
Ціни в Київ
від 97,30 грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Медичні вироби
Форма випуску
5 м х 1,25 см
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.