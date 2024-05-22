Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіВироби та апарати медичніПрилади, що використовуються в лікувально-діагностичному процесіАспіраториМеханічні аспіраториНазальні механічні аспіраториАспіратор назальний Курносики (Nasal Aspirator) Аспіратор назальний Курносики (Nasal Aspirator) (316805) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 78,00 грн Без рецепта 1 шт від 78,00 грн В наявності в 45 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник САН Форма випуску 7078 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Механічні аспіратори Назальні механічні аспіратори