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Аспіратор назальний Курносики (Nasal Aspirator) (316805) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Аспіратор назальний Курносики (Nasal Aspirator)
Ціна в місті Київ
від 78,00 грн
Без рецепта
1 шт від 78,00 грн
В наявності в 45 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
7078
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Механічні аспіратори Назальні механічні аспіратори