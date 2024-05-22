Медичні виробиВироби санітаріїГрілкиелектрогрілкиГрілка електрична Грілка електрична (315937) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 624,39 грн Без рецепта 1 шт від 624,39 грн 1 шт від 258,25 грн 1 шт від 383,00 грн 1 шт від 277,62 грн 1 шт від 303,06 грн 1 шт від 364,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 273 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Shijiazhuang Beijiren Electric Appliance Форма випуску Gm-90 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби електрогрілки