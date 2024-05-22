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Грілка електрична (315937) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Грілка електрична
Ціна в місті Київ
від 624,39 грн
Без рецепта
1 шт від 624,39 грн 1 шт від 258,25 грн 1 шт від 383,00 грн 1 шт від 277,62 грн 1 шт від 303,06 грн 1 шт від 364,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 273 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Gm-90
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
електрогрілки