перед кожним використанням Вартнер® Кріо слід уважно прочитати інструкцію.

Виріб слід використовувати у добре провітрюваному приміщенні, щонайменше на відстані 1 м від відкритого вогню, розжареного матеріалу, джерел займання.

При використанні Вартнер® Кріо слід користуватися тільки спеціальними аплікаторами, що містяться в упаковці.

Взяти аплікатор за синю частину великим та вказівним пальцями та стиснути до появи невеличкого отвору. Вставити в отвір стрижень тримача так, щоб стрижня не було видно.

Взяти аерозольний балон, тримаючи його вертикально та якнайдалі від себе, вогню, місць нагрівання, прямого сонячного опромінення та електричних приладів. Не тримати пристрій поблизу запаленої сигарети.

Вставити тримач з одноразовим губчастим аплікатором в отвір на верхній частині балону. Утримуючи балон однією рукою за нижню частину, другою рукою натиснути на тримач до появи шипіння. Утримувати його в такому положенні впродовж 3 с (рахувати «21, 22, 23»); під час цього буде чутне шипіння. Потім витягнути тримач з аплікатором з отвору балону. При правильно проведеній процедурі аплікатор буде насичений холодною рідиною та покритий конденсатом, який є цілком безпечним.

Після насичення аплікатора зачекати 20 с для досягнення температури, оптимальної для лікування.

Злегка притиснути аплікатор до бородавки. Час аплікації становить для звичайних бородавок — 20 с, для підошовних бородавок — 40 с. Чітко дотримуватися рекомендованого часу аплікації. Але, якщо спостерігається побіління шкіри навколо бородавки, процедуру слід негайно припинити.

Необхідно зберігати постійний контакт з бородавкою, уникаючи надмірного натискування, протягом усього часу аплікації. Після закінчення аплікації слід зачекати 2 хв та обережно, за допомогою лоскута тканини, витягнути аплікатор з тримача та викинути його.

Для більш швидкого відновлення місцевого кровообігу після заморожування рекомендується зробити кілька рухів пальцями кінцівки, на якій проводилася аплікація.

Застереження. Під час аплікації може виникнути побіління шкіри навколо бородавки та/або відчуття легкого болю та печіння. Колір шкіри відновлюється відразу після припинення контакту з аплікатором, а неприємні відчуття повністю зникають за декілька годин. Якщо біль та печіння тривають довше кількох годин або виникли будь-які ускладнення, слід звернутися до лікаря.

Після заморожування в місці аплікації можуть з’явитися почервоніння та набряк.

При видаленні підошовних бородавок деякий час після аплікації можливе відчуття дискомфорту при ходьбі. Щоб уникнути неприємних відчуттів. можна захистити чутливу ділянку за допомогою пластира (не входить до комплекту). Не слід використовувати пластирі за наявності алергії на акрилати; у разі подразнення припинити використання пластирів.

У випадку скупчення бородавок, особливо на руках та пальцях, за один сеанс можна проводити обробку тільки однієї бородавки. Видалення кожної наступної бородавки слід проводити не раніше 2 тиж після останньої аплікації.

Звичайні та підошовні бородавки зазвичай зникають через 10–14 днів після аплікації. Для повного видалення застарілих та великих бородавок може знадобитися проведення повторних сеансів лікування. Якщо бородавка або її частина не зникли через 14 днів після аплікації, цілком безпечно можливе проведення повторного сеансу лікування. Якщо після 3 сеансів бородавка не зникла, слід проконсультуватися з лікарем.

Щоб уникнути повторного зараження вірусом, який викликав появу бородавки, слід уникати контакту здорової шкіри з аплікатором та не використовувати аплікатор більше одного разу. За необхідності проведення повторного заморожування використовувати новий аплікатор.

Для ефективного видалення підошовних бородавок слід провести підготовку до лікування: опустити ступню в теплу воду на 5 хв, потім за допомогою пилки, що входить до комплекту упаковки, акуратно зняти верхній шар бородавки. Це забезпечить більш глибоке та рівномірне заморожування. Слід уникати надмірної обробки шліфувальною пилкою бородавок, оскільки це може призвести до синців та кровотечі. Не можна користуватися однією шліфувальною пилкою для ніг разом з іншими особами, оскільки вірус, що викликає бородавки, може передаватися здоровій людині.

У разі невпевненості, що новоутворення на шкірі є звичайною або підошовною бородавкою, обов’язкова консультація лікаря.

Особи, які мають порушення кровообігу, можуть використовувати Вартнер® Кріо тільки після консультації з лікарем.

При використанні засобу необхідно суворо дотримуватися інструкції, бо надмірне заморожування може викликати ураження поверхні шкіри (рубці, гіпо- або гіперпігментація) або нервових закінчень.

Перевищення рекомендованого часу аплікації призводить до ризику некротичного ураження здорової шкіри навколо бородавки.

У деяких випадках утворення пухирця великого розміру на місці аплікації може супроводжуватися больовими відчуттями.

У деяких випадках після лікування та зникнення бородавки можлива поява пігментних плям або маленьких рубчиків.

У поодиноких випадках низька температура заморожування може спричинити незначні пошкодження шкіри навколо бородавки.

Використання Вартнер® Кріо у точній відповідності з інструкцією дозволяє знизити імовірність побічних ефектів до мінімуму.

Аплікації повинні виконуватися тільки дорослими. Засіб призначений тільки для зовнішнього використання; не допускати його потрапляння в ротову порожнину або дихальні шляхи.

Після використання засобу слід негайно вимити руки (окрім ділянки, що була оброблена).

Догляд після лікування:

постійно підтримувати чистоту обробленої ділянки;

можливо приймати душ і плавати;

не торкатися і не дряпати оброблену ділянку;

не проколювати пухирець, що утворився на місці бородавки;