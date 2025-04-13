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подушечки з вати
Ватні подушечки Віола
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ПОДУШЕЧКИ ВАТНІ "ВІОЛА"
№120
Кампус Коттон Клаб
від
23,20
грн
в 10 аптеках
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ПОДУШЕЧКИ ВАТНІ "ВІОЛА"
№80
Кампус Коттон Клаб
від
16,20
грн
в 8 аптеках
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Кількість штук в упаковці
80
120
Ціни в
Київ
від
16,20
грн
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Характеристики
Виробник
Кампус Коттон Клаб
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Медичні вироби
подушечки з вати
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