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Дренаж Бейка (Round hubless blake drain) (314799) - інструкція із застосування Медичні вироби

  • Інструкція
Дренаж Бейка (Round hubless blake drain)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
6
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі