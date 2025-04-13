катетери аспіраційні

Катетер аспірац. Medicare

2 препарати
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КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Ch 16 з вакуум-контролем №1
Medica Project
Немає в наявності
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Ch 18 з вакуум-контролем №1
Medica Project
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Medica Project
Форма випуску
Ch 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
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