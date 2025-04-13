Київ
Про товар
катетери аспіраційні
Катетер аспірац. Medicare
2 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Ch 16 з вакуум-контролем №1
Medica Project
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КАТЕТЕР АСПІРАЦІЙНИЙ MEDICARE
Ch 18 з вакуум-контролем №1
Medica Project
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
Ch 16
Ch 18
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Medica Project
Форма випуску
Ch 16
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
катетери аспіраційні
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню