Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаГолкиголки для спінальної анестезіїГолка спинал. Pencan (Игла спинал. Atraucan) Голка спинал. Pencan (Игла спинал. Atraucan) (314686) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 554,02 грн Без рецепта 1 шт від 554,02 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Б. Браун Форма випуску G22 (0,73 х 88 мм) Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби голки для спінальної анестезії