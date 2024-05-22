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Голка спинал. Pencan (Игла спинал. Atraucan) (314686) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Голка спинал. Pencan (Игла спинал. Atraucan)
Ціна в місті Київ
від 554,02 грн
Без рецепта
1 шт від 554,02 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
G22 (0,73 х 88 мм)
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
голки для спінальної анестезії