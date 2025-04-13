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Комплекти одягу
Комплект одягу акушерський
Ціни в містах поряд
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від
53,60
грн
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Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
№ 11
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Комплекти одягу
Реєстрація
6079/2007 від 09.12.2013
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
53,60
грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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