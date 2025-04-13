Комплекти одягу

Комплект одягу акушерський

КОМПЛЕКТ ОДЯГУ АКУШЕРСЬКИЙ "СЛАВНА®" НЕСТЕРИЛЬНИЙ № 11 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 53,60 грн
В 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Технокомплекс
Форма випуску
№ 11
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
6079/2007 від 09.12.2013