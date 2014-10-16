Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж торакальний Дренаж торакальний (314527) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 136,40 грн Без рецепта 1 шт від 136,40 грн 1 шт від 179,75 грн 1 шт від 228,97 грн 1 шт від 124,60 грн 1 шт від 142,10 грн 1 шт від 213,60 грн 1 шт від 264,80 грн 1 шт від 111,67 грн 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 2 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 18 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі