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Дренаж торакальний (314527) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж торакальний
Ціна в місті Київ
від 136,40 грн
Без рецепта
1 шт від 136,40 грн 1 шт від 179,75 грн 1 шт від 228,97 грн 1 шт від 124,60 грн 1 шт від 142,10 грн 1 шт від 213,60 грн 1 шт від 264,80 грн 1 шт від 111,67 грн 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 2 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Fr 18
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі