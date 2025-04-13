Київ
Про товар
Ціни
пристрої та комплектуючі для проведення анестезії
Комплект епідуральний малий
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
509,20
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Балтон
Форма випуску
Zzom 18g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
пристрої та комплектуючі для проведення анестезії
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
509,20
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню