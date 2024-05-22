Медичні виробиПредмети догляду за хворимиУрологічні прокладкиУрологічні прокладки для чоловіківВкладиші урологічні Seni man Вкладиші урологічні Seni man (314431) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 116,50 грн Без рецепта 15 шт від 116,50 грн 20 шт від 273,25 грн 15 шт від 83,17 грн 15 шт від 178,22 грн 15 шт від 213,13 грн 20 шт Немає в наявності 20 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 51 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Torunskie ZMO Форма випуску Extra Кількість штук в упаковці 15 шт. Медичні вироби Урологічні прокладки для чоловіків