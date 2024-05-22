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Дренаж типу Редон (314413) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дренаж типу Редон
Ціна в місті Київ
від 43,26 грн
Без рецепта
1 шт від 43,26 грн 1 шт від 28,40 грн 1 шт від 30,66 грн 1 шт від 32,50 грн 1 шт від 38,80 грн 1 шт від 34,92 грн 1 шт від 29,40 грн 1 шт від 56,05 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 5 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Fr 18
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі