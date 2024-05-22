Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж типу Редон Дренаж типу Редон (314413) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 43,26 грн Без рецепта 1 шт від 43,26 грн 1 шт від 28,40 грн 1 шт від 30,66 грн 1 шт від 32,50 грн 1 шт від 38,80 грн 1 шт від 34,92 грн 1 шт від 29,40 грн 1 шт від 56,05 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 5 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску Fr 18 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі