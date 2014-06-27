Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБинт еластичний трубчастий (Bandage elastic tubular) Бинт еластичний трубчастий (Bandage elastic tubular) (314191) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 80,65 грн Без рецепта 1 шт від 80,65 грн 1 шт від 78,02 грн 1 шт від 41,25 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 1 аптеці інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Форма випуску Розмір 2 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби інші еластичні бинти бинти трубчаті бинти фіксуючі