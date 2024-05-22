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Дзеркало вагін. однораз. (314173) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Дзеркало вагін. однораз.
Ціна в місті Київ
від 13,69 грн
Без рецепта
1 шт від 13,69 грн 1 шт від 13,00 грн 1 шт від 12,82 грн 1 шт від 8,34 грн
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В наявності в 3 аптеках
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Форма випуску
S
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Дзеркала гінекологічні