Грелка резиновая (314109) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 142,57 грн
Без рецепта
1 шт від 142,57 грн 1 шт від 138,80 грн 1 шт від 120,89 грн 1 шт від 113,22 грн 1 шт від 144,20 грн 1 шт від 115,11 грн 1 шт від 97,99 грн 1 шт від 147,88 грн 1 шт від 93,80 грн 1 шт від 125,62 грн 1 шт від 131,50 грн 1 шт від 119,00 грн 1 шт від 123,78 грн 1 шт від 107,18 грн 1 шт від 223,30 грн 1 шт від 128,75 грн 1 шт від 98,46 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Тип б-2
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7171/2007 від 07.04.2014