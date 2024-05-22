Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіІнструменти медичні загального призначенняДренажі та дренажні комплекти/комплектуючіДренаж плевральний Дренаж плевральний (314069) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 125,56 грн Без рецепта 1 шт від 125,56 грн 1 шт від 139,10 грн 1 шт від 194,60 грн 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Каммед Форма випуску 6 Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Дренажі та дренажні комплекти/комплектуючі