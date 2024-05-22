Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)Бальзам для реанімування волосся (Balm for hair resuscitation) Бальзам для реанімування волосся (Balm for hair resuscitation) (313854) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 360,89 грн Без рецепта 1 шт від 360,89 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 13 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарма Груп Експорт Об'єм 250 мл Косметичні засоби 3.2.1. Засоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)