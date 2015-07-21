Хлорофіло-каротинова паста — полівітамінний продукт, який одержують шляхом екстракції з хвої ялиці сибірської, сосни, ялини. Містить комплекс біологічно активних речовин, що стимулюють різні процеси життєдіяльності. При нанесенні на шкіру активізує обмінні процеси в її клітинах, прискорюючи процес загоєння рани.

Календулу застосовують як антисептичний, протизапальний, ранозагоюючий засіб.

Олія чайного дерева має сильні антисептичні та дезінфікуючі властивості, має виражену болезаспокійливу, антибактеріальну і протизапальну дію.

Прополіс є потужним антибактеріальним, противірусним і протигрибковим засобом. Має ранозагоювальну, знеболюючу, протисвербіжну, антиоксидантну дію; сприяє зняттю судинного спазму, стимуляції обмінних процесів, регенерації (відновленню) тканин і підвищенню захисних реакцій організму.

Декспантенол — провітамін В5, який є ефективним стимулятором процесів регенерації шкіри. Нормалізує клітинний метаболізм, збільшує міцність колагенових волокон, має протизапальну дію.

Вітамін А зміцнює шкірний імунітет, пом’якшує шкіру.

Вітамін Е — потужний антиоксидант, що захищає клітини від руйнування.