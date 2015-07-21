Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби для тілаБальзам Безпролежнів (Balm No bedsores)

Бальзам Безпролежнів (Balm No bedsores) (313839) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бальзам Безпролежнів (Balm No bedsores)
Ціна в місті Київ
від 58,13 грн
Без рецепта
1 шт від 58,13 грн
В наявності в 10 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Гель-бальзам
Об'єм
25 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/32151 від 21.07.2015

Бальзам Безпролежнів інструкція із застосування

Показання до застосування

У комплексній терапії при пролежнях рекомендується застосовувати бальзам «Безпролежнів», який сприяє посиленню процесів регенерації в ушкоджених тканинах, зниженню явищ гіперемії і набряку шкіри, попередженню й усуненню інфекційних процесів в рані. Активізує обмінні процеси в клітинах шкіри. Проявляє протизапальний, антибактеріальний і знеболюючий ефект.

Склад

Вазелін, ланолін, вазелінова олія, паста хлорофіло-каротинова, екстракт календули, екстракт прополісу, декспантенол, вітамін Е, вітамін А, ефірна олія чайного дерева.

Опис діючих речовин

Хлорофіло-каротинова паста — полівітамінний продукт, який одержують шляхом екстракції з хвої ялиці сибірської, сосни, ялини. Містить комплекс біологічно активних речовин, що стимулюють різні процеси життєдіяльності. При нанесенні на шкіру активізує обмінні процеси в її клітинах, прискорюючи процес загоєння рани.

Календулу застосовують як антисептичний, протизапальний, ранозагоюючий засіб.

Олія чайного дерева має сильні антисептичні та дезінфікуючі властивості, має виражену болезаспокійливу, антибактеріальну і протизапальну дію.

Прополіс є потужним антибактеріальним, противірусним і протигрибковим засобом. Має ранозагоювальну, знеболюючу, протисвербіжну, антиоксидантну дію; сприяє зняттю судинного спазму, стимуляції обмінних процесів, регенерації (відновленню) тканин і підвищенню захисних реакцій організму.

Декспантенол — провітамін В5, який є ефективним стимулятором процесів регенерації шкіри. Нормалізує клітинний метаболізм, збільшує міцність колагенових волокон, має протизапальну дію.

Вітамін А зміцнює шкірний імунітет, пом’якшує шкіру.

Вітамін Е — потужний антиоксидант, що захищає клітини від руйнування.

Спосіб застосування

Бальзам наносять на попередньо очищену й оброблену антисептиком ділянку шкіри шаром товщиною 2–3 мм один-два рази на добу і накривають перев’язувальним матеріалом. Тривалість використання бальзаму при пролежнях визначається тяжкістю захворювання.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Форма випуску

Туба 25 г в упаковці.

Термін придатності

24 місяці

БАЛЬЗАМ БЕЗПРОЛЕЖНІВ
БАЛЬЗАМ "БЕЗПРОЛЕЖНІВ" гель-бальзам туба 25 мл
від 58,13 грн
В наявності в 10 аптеках
Ціни в аптеках
БАЛЬЗАМ БЕЗПРОЛЕЖНІВ
БАЛЬЗАМ "БЕЗПРОЛЕЖНІВ" гель-бальзам туба 25 мл
від 58,13 грн
Забронювати
Забронювати