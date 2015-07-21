Бальзам Безпролежнів (Balm No bedsores) (313839) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Бальзам Безпролежнів інструкція із застосування
Показання до застосування
У комплексній терапії при пролежнях рекомендується застосовувати бальзам «Безпролежнів», який сприяє посиленню процесів регенерації в ушкоджених тканинах, зниженню явищ гіперемії і набряку шкіри, попередженню й усуненню інфекційних процесів в рані. Активізує обмінні процеси в клітинах шкіри. Проявляє протизапальний, антибактеріальний і знеболюючий ефект.
Склад
Вазелін, ланолін, вазелінова олія, паста хлорофіло-каротинова, екстракт календули, екстракт прополісу, декспантенол, вітамін Е, вітамін А, ефірна олія чайного дерева.
Опис діючих речовин
Хлорофіло-каротинова паста — полівітамінний продукт, який одержують шляхом екстракції з хвої ялиці сибірської, сосни, ялини. Містить комплекс біологічно активних речовин, що стимулюють різні процеси життєдіяльності. При нанесенні на шкіру активізує обмінні процеси в її клітинах, прискорюючи процес загоєння рани.
Календулу застосовують як антисептичний, протизапальний, ранозагоюючий засіб.
Олія чайного дерева має сильні антисептичні та дезінфікуючі властивості, має виражену болезаспокійливу, антибактеріальну і протизапальну дію.
Прополіс є потужним антибактеріальним, противірусним і протигрибковим засобом. Має ранозагоювальну, знеболюючу, протисвербіжну, антиоксидантну дію; сприяє зняттю судинного спазму, стимуляції обмінних процесів, регенерації (відновленню) тканин і підвищенню захисних реакцій організму.
Декспантенол — провітамін В5, який є ефективним стимулятором процесів регенерації шкіри. Нормалізує клітинний метаболізм, збільшує міцність колагенових волокон, має протизапальну дію.
Вітамін А зміцнює шкірний імунітет, пом’якшує шкіру.
Вітамін Е — потужний антиоксидант, що захищає клітини від руйнування.
Спосіб застосування
Бальзам наносять на попередньо очищену й оброблену антисептиком ділянку шкіри шаром товщиною 2–3 мм один-два рази на добу і накривають перев’язувальним матеріалом. Тривалість використання бальзаму при пролежнях визначається тяжкістю захворювання.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Туба 25 г в упаковці.
Термін придатності
24 місяці