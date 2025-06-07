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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем для обличчя Зелень петрушки (Facial cream Greenery of parsley)
2 препарати
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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ""
44 мл №1
Біотон
Немає в наявності
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КРЕМ КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "ЗЕЛЕНЬ ПЕТРУШКИ""
100 мл №1
Біотон
Немає в наявності
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Пакування
44 мл
100 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Біотон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
44 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
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