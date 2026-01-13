Засоби з догляду за шкірою ніг

Лосьйон для ніг (Foot lotion)

2 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ
ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ
100 мл антисептичний з дезодоруючим ефектом №1
Аромат
від 57,94 грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ
ЛОСЬЙОН КОСМЕТИЧНИЙ ДЛЯ НІГ
100 мл антисептичний з олією чайного дерева №1
Аромат
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 57,94 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Аромат
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Реєстрація
05.03.02-04/11986 від 14.02.2011