Дитяча косметика

Біо піна для вмивання дитяча (Био пенка Детская для умывания)

ДИТЯЧА BIO-ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 300 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 97,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/7334 від 04.02.2014