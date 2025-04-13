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Дитяча косметика
Біо піна для вмивання дитяча (Био пенка Детская для умывания)
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від
97,00
грн
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Реєстрація
05.03.02-04/7334 від 04.02.2014
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
97,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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