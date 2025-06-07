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Засоби з догляду за шкірою ніг
Крем Зняття втоми (Cream fatigue relief)
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від
33,00
грн
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
2.2. Засоби з догляду за шкірою ніг
Реєстрація
05.03.02-04/2791 від 29.01.2015
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
33,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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