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Крем для обличя Активне відновлення

КРЕМ-ДОГЛЯД ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ "АКТИВНЕ ЗВОЛОЖЕННЯ" 75 мл для сухої та комбінованої шкіри №1
Ціни в Київ
від 23,63 грн
В 9 аптеках
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/2791 від 29.01.2015