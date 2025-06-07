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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем для обличя Активне відновлення
Ціни в
Київ
від
23,63
грн
В 9 аптеках
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Реєстрація
05.03.02-04/2791 від 29.01.2015
Ціни в
Київ
від
23,63
грн
В 9 аптеках
Знайти в аптеках
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