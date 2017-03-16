Бальзам ополіскувач (Rinse balm) (313270) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Бальзам ополіскувач інструкція із застосування
Показання до застосування
Бальзам-ополіскувач Dr. Luka для всіх типів волосся інтенсивно живить волосяні цибулини і зміцнює структуру волосся, стимулює їх ріст. Біоактивний комплекс, що входить до складу, надає відновлюючий вплив і ефективно зволожує волосся. Бальзам-ополіскувач особливо добре підходить для фарбованого волосся, покращує їх структуру. Надає волоссю здоровий блиск, еластичність і пружність, має антистатичний ефект, дозволяє збільшити об’єм, полегшує розчісування.
Склад
Біоактивний комплекс (вода очищена, кератин, колаген, гідролізат протеїнів вівса, сік алое, олія авокадо, екстракт кропиви), пантенол, молочна кислота, допоміжні компоненти.
Опис діючих речовин
Кератин є різновидом білка, в якому міститься цистин — амінокислота, що відповідає за пружність і здоров’я локонів. Він є головним будівельним білком для кучерів і нігтів, наділяє їх природною силою і міцністю.
Колаген для волосся допомагає зберегти їх здоровими і блискучими до самої старості. Складовими елементами такого білка є молекули потрійного переплетіння і саме під їх впливом відбувається утримання вологи.
Гідролізат білків вівса — це природний рослинний протеїновий косметичний продукт, насичений легкими пептидами.
Алое дуже ретельно очищує шкіру голови, видаляє надлишки шкірного жиру, «мертві» лусочки, які закупорюють пори і тим самим викликають ослаблення волосся, уповільнюють ріст. Унікальним буде застосування соку з цієї рослини для жирного типу. Крім цього, рослина має антибактеріальну дію, що не менш важливо для жирного волосся. Тому бальзам з соком столітника стане прекрасним засобом для догляду за жирним типом волосся, позбавляючи їх від сальності та неохайного блиску.
Олію авокадо сміливо можна назвати чудодійним еліксиром для волосся. В цей еліксир входять мікроелементи, біостимулятори і, звичайно ж, вітаміни. За допомогою лецитину, який є в складі олії, вона дуже швидко проникає в локони і коріння волосся, тим самим насичуючи пасма і шкіру голови вітаміном В6, а також вітамінами А, Е і D, амінокислотами, залізом, міддю, магнієм і білками. Завдяки настільки багатому і різноманітному складу, олія авокадо допомагає усувати випадіння волосся, їх ламкість і тьмяність. Така олія чудово зволожує і відмінно живить волосяний покрив, її властивості підходять для зміцнення коренів і лікування шкіри голови.
Кропива надає позитивний вплив на стан шкіри і волосся, особливо це стосується занадто сухого або жирного волосся і шкіри. Кропива корисна для волосся тим, що вона очищує їх, не видаляючи натуральні олії з поверхні шкіри голови. Кропиву для волосся можна застосовувати як проти акне, так і проти лупи.
Спосіб застосування
Невелику кількість бальзаму нанести на вологе, чисте волосся масуючими рухами по всій довжині, уникаючи коріння (якщо у вас жирна шкіра голови), залишити на 3 хвилини. Змити теплою водою. Уникати потрапляння в очі. Підходить для щоденного застосування.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів.
Форма випуску
Флакон 330 мл.
Термін придатності
36 місяців