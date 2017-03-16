Кератин є різновидом білка, в якому міститься цистин — амінокислота, що відповідає за пружність і здоров’я локонів. Він є головним будівельним білком для кучерів і нігтів, наділяє їх природною силою і міцністю.

Колаген для волосся допомагає зберегти їх здоровими і блискучими до самої старості. Складовими елементами такого білка є молекули потрійного переплетіння і саме під їх впливом відбувається утримання вологи.

Гідролізат білків вівса — це природний рослинний протеїновий косметичний продукт, насичений легкими пептидами.

Алое дуже ретельно очищує шкіру голови, видаляє надлишки шкірного жиру, «мертві» лусочки, які закупорюють пори і тим самим викликають ослаблення волосся, уповільнюють ріст. Унікальним буде застосування соку з цієї рослини для жирного типу. Крім цього, рослина має антибактеріальну дію, що не менш важливо для жирного волосся. Тому бальзам з соком столітника стане прекрасним засобом для догляду за жирним типом волосся, позбавляючи їх від сальності та неохайного блиску.

Олію авокадо сміливо можна назвати чудодійним еліксиром для волосся. В цей еліксир входять мікроелементи, біостимулятори і, звичайно ж, вітаміни. За допомогою лецитину, який є в складі олії, вона дуже швидко проникає в локони і коріння волосся, тим самим насичуючи пасма і шкіру голови вітаміном В6, а також вітамінами А, Е і D, амінокислотами, залізом, міддю, магнієм і білками. Завдяки настільки багатому і різноманітному складу, олія авокадо допомагає усувати випадіння волосся, їх ламкість і тьмяність. Така олія чудово зволожує і відмінно живить волосяний покрив, її властивості підходять для зміцнення коренів і лікування шкіри голови.

Кропива надає позитивний вплив на стан шкіри і волосся, особливо це стосується занадто сухого або жирного волосся і шкіри. Кропива корисна для волосся тим, що вона очищує їх, не видаляючи натуральні олії з поверхні шкіри голови. Кропиву для волосся можна застосовувати як проти акне, так і проти лупи.